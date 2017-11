Ue bacchetta l’Italia: “debito troppo alto”. Arriva pagella Commissione

Cresce l’attesa per la pagella della Commissione Ue sui conti pubblici italiani. È infatti prevista per oggi l’opinione di Bruxelles sulla legge di Bilancio 2018. L’opinione, secondo le prime indiscrezioni stampa, sarà accompagnata da una lettera nella quale l’Italia viene richiamata sul debito pubblico, considerato troppo alto e il deficit, che migliora sí ma solo marginalmente.

In sintesi, il messaggio che dovrebbe arrivare è quello che l’Italia deve fare di più per abbattere il debito, e deve farlo entro la primavera perché ci sarà un nuovo esame su questo parametro. Con il rischio che si apra una procedura d’infrazione.

Un messaggio ribadito ieri dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, che in un’intervista esclusiva all’ANSA ha detto che l’economia italiana crescerà quest’anno e il prossimo, “ma resta ancora sotto la media Ue“, la disoccupazione scende “ma resta sopra la media Ue”, il debito “resta fonte di vulnerabilità” che toglie al Paese nel 2017, solo per il suo servizio, il 3,8% del Pil.

“La situazione economica sta lentamente migliorando ma è importante mettere il debito pubblico su un sentiero discendente. Il debito italiano è un grande costo per l’economia. Al momento viviamo in un ambiente di tassi bassi, ma se c’è un cambio nella politica monetaria, se l’inflazione risale, questo si somma ai costi e può essere fonte di instabilità. Perciò è importante usare questa congiuntura economica per far scendere il debito”, ha sottolineato Dombrovskis.