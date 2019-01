Ubs vede 2019 in frenata per l’economia mondiale, ma non mancheranno sorprese positive

Politica monetaria restrittiva, utili più deboli e sfide politiche metteranno un freno al Pil mondiale, colpendo soprattutto le maggiori economie. Risultato finale, secondo le stime di Ubs, la crescita dovrebbe segnare un rallentamento a +3,6% dal 3,8% nel 2018.

“La nostra prospettiva è che la crescita degli Stati Uniti sarà limitata dal calo degli stimoli fiscali e dai tassi di interesse più elevati”, hanno scritto ieri in una nota gli economisti di UBS, aggiungendo che almeno per ora resta esclusa una recessione. “Riteniamo che le tipiche cause di una recessione difficilmente si concretizzeranno nel 2019.”