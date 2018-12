Tutti vogliono fare trading ma nessuno fa queste cose

Ho notato che la maggior parte dei trader che non riescono ad essere profittevoli hanno un comportamento molto simile e diametralmente opposto a chi ad oggi riesce a fare profitti.

Quello che non fanno e che i top trader invece fanno costantemente sono:

-Non spendono soldi in formazioni ma cercano di accaparrarsi qualche soffiata qua e là sul web;

-Non fissano delle regole operative che eviterebbero l’emotività operativa che porta solo “scoppole”.

-Sono spesso sovraesposti in relazione al capitale, ovvero non hanno un capitale adeguato per l’operatività che fanno, ne consegue che poche operazioni sbagliate azzerano il conto.

Mentre tutti i trader che oggi fanno soldi sui mercati hanno speso e continuano a spendere soldi in formazione, hanno delle regole operative che contemplano un calcolo preciso del ritorno sul rischio e le seguono in maniera ferrea.

Analisi S&P 500 lungo periodo

Nell’immagine sottostante si nota il Battleplan dell’S&P 500 su un ciclo Ventennale, ad oggi dovremmo essere nella fase ribassista del primo Decennale, in particolare nella fase di discesa dell’ultimo ciclo Annuale fusion.

La discesa dovrebbe terminare sulla trend verde.

Anche le Bande hanno evidenziato il massimo incrociandosi e venendo toccate dai prezzi, il target di questo ribasso è la Banda bianca inferiore.

Medio periodo FSTE MIB

I prezzi stanno confermando la nostra visione, ovvero ….OMISSIS….

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità