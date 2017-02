Trump fa paura alle élite: “leader nuovo ordine mondiale”

ROMA (WSI) – Trump non è un fenomeno da baraccone ma è il capofila di una nuova cultura su cui fonda non solo la nuova politica americana ma un tentativo di nuovo ordine mondiale.

A dirlo Ezio Mauro, ex direttore de La Repubblica, che in un lungo editoriale sul quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, fornisce una sua attenta e lucida analisi sul nuovo inquilino della Casa Bianca, il tycoon amato-odiato che a pochi giorni dal suo insediamento come nuovo presidente ha firmato numerosi provvedimenti che hanno causato polemiche dentro e fuori gli Stati Uniti, dal muro in Messico, al bando anti-rifugiati.

Per Mauro si tratta di un passaggio storico, “un Sessantotto alla rovescia che butta per aria la gerarchia dei valori” e in cui non c’è solo il trumpismo ma anche altre spinte che finiscono per far diventare minoranza il pensiero liberale.

“Un mondo, un sistema politico, un meccanismo di governo di sistemi complessi – che rischia di andare in frantumi, sotto la spinta del trumpismo in America, del sovranismo europeo che ha appena riunito a Coblenza la nuova Internazionale della destra, coi cinque partiti populisti di Frauke Petry in Germania, di Marine Le Pen in Francia, di Matteo Salvini in Italia, di Geert Wilders in Olanda, di Harald Vilimsky in Austria (..)Se si aggiungono le tentazioni protezionistiche della Brexit inglese, l’ambiguità mimetica del Movimento 5 Stelle in Italia – che nel giro di 24 ore può far capriole da Farage ai liberali e ritorno – si capisce che il contagio è profondo ed egemone, tanto da suonare l’ultima campana d’allarme, a cui nessuno di noi era preparato: il pensiero politico liberale sta diventando minoranza”.

Il motivo di tutto ciò per Ezio Mauro si ravvisa in tre emergenze concentriche di cui soffre il mondo: l’ondata migratoria senza precedenti, il terrorismo di matrice islamica e la crisi finanziaria. Di fronte a tutto ciò il cittadino comprende che un governo nazionale non garantisce più la sua sicurezza, e come tale non serve più.