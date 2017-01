Trump: “Tagli massicci tasse. Si a commercio giusto, dazi a chi non produce qui”

Con il resto del mondo “voglio un commercio che sia giusto, non il libero scambio”. Donald Trump continua a premere sul tasto del protezionismo, con nuove dichiarazioni che hanno effetti sui mercati. In un incontro con diversi dirigenti della Corporate America, il 45esimo presidente appena insediatosi alla Casa Bianca, conferma anche di non aver affatto scherzato quando ha minacciato colossi automobilistici del calibro di GM e Toyota. Così Trump:

“Desideriamo che i nostri prodotti vengano prodotti qui”. E ancora: “Imporremo un importante dazio doganale”. Fino a dire quello che i mercati da tanto tempo volevano sentire: “Ci saranno tagli alle tasse massicci per le aziende”, promettendo vantaggi alle aziende che decideranno di produrre negli Stati Uniti. Chi invece insisterà nel fabbricare i beni all’estero, sarà colpito da “sostanziosi dazi doganali”.

Trump promette anche che la sua amministrazione ridurrà la regolamentazione attuale, che definisce fuori controllo, e che vede come un ostacolo alla possibilità che tanti progetti vengano realizzati. Così come garantisce il via libera all’avvio di nuove attività attraverso una veloce approvazione all’apertura di nuove fabbriche.

Trump promette tagli massicci alle tasse non solo alle aziende, ma anche alla classe media.

"We want to make our products here," Mr. Trump says at meeting with business executives; adds focus will be on manufacturing in U.S. pic.twitter.com/pDJwEcjqqI — CBS News (@CBSNews) January 23, 2017

"We think we can cut regulations by 75%," Mr. Trump says at meeting with business execs; says there will be massive tax cuts for companies pic.twitter.com/c4J1StsBQV — CBS News (@CBSNews) January 23, 2017

