Trump perde la Camera, mercati europei ai massimi di tre sedute

È troppo presto per prevedere come cambierà la politica americana dopo il voto di ieri, ma quello che conta per i mercati sono le misure che verranno implementate in materie come commercio, assistenza sanitaria, immigrazione e politica fiscale. L’indice paneuropeo EuroStoxx 600 guadagna lo 0,9% ai massimi di tre sedute. Quasi tutti i settori sono positivi. Le Borse in Asia e a Wall Street stanno perdendo un po’ di slancio ma sono positive. Cala invece il dollaro, di pari passo con l’abbassamento dei rendimenti obbligazionari Usa.

Alle elezioni di metà mandato Usa, come era ampiamente previsto i Democratici si sono ripresi la Camera approfittando di un sentimento crescente di disapprovazione nei confronti dell’operato del presidente Donald Trump. Questo dà al partito progressista la possibilità di ostacolare in parte l’agenda politica del leader dei Repubblicani ed esercitare un maggiore controllo sull’amministrazione.

“Con i Democratici che hanno assunto il controllo della Camera resta da vedere come lo stallo al Congresso si tradurrà in termini politici. Per quanto riguarda i mercati finanziari, un Congresso diviso di solito ha avuto un impatto positivo sull’andamento dei mercati azionari e per ora sembra che assisteremo allo stesso ritornello”, osserva a Reuters Torsten Slok, Chief International Economist di Deutsche Bank.