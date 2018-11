Trump organizzerà un evento pro-carbone a margine della Cop24

L’amministrazione Trump organizzerà un evento parallelo a favore dello sviluppo dei combustibili fossili, incluso il carbone, in occasione della prossima Conferenza internazionale sul clima. L’appuntamento, previsto per il mese prossimo a Katowice, Polonia, avviene proprio in un Paese storicamente legato ai combustibili fossili. Il proposito, infatti, sarebbe quello di superarli in virtù di altre forme di approvvigionamento energetico più rispettose dell’ambiente. Il carbone e gli altri combustibili fossili , secondo la maggioranza della comunità scientifica e il consenso delle grandi potenze mondiali avrebbero contribuito sensibilmente al cambiamento climatico. Ma questo non sembra fermare la presidenza Usa, che già nella conferenza di Bonn del 2017 aveva organizzato un’iniziativa parallela: l’oggetto erano state le tecnologie in grado di sfruttare in modo più efficiente da carbone e altri combustibili fossili.

Ironico il commento del magnate Michael Bloomberg, che alcuni ritengono fra i probabili sfidanti di Trump alle prossime elezioni presidenziali: “Promuovere il carbone a un summit sul clima è come promuovere il tabacco in una conferenza sul cancro”.

L’iniziativa statunitense, al di là delle battute, farebbe parte di una strategia articolata. Gli Usa restano l’unico importante Paese ad aver annunciato il ritiro dall’Accordo di Parigi sul clima, con tutti i target di riduzione delle emissioni serra che esso prescriveva. Nei piani dell’amministrazione, tuttavia, rientra la partecipazione ai negoziati delle Conferenze sul clima in quanto “è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti essere al tavolo e portare a un risultato che enfatizzi la trasparenza, la responsabilità dei Paesi rispetto alle proprie azioni”, ha detto a Reuters una delle fonti riservate.