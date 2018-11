Trump: “Molestie al presidente fanno venire mal di testa ai mercati”

Il presidente americano, Donald Trump, continua a sostenere che il suo successo (elettorale o politico) coincide con l’ascesa dei listini azionari. In una recente uscita pubblica, postata sul profilo Twitter, il presidente Usa aveva suggerito senza mezzi termini che votare i Democratici avrebbe significato affossare la borsa Usa. “Il mercato azionario è salito di molto dalle elezioni [presidenziali], ma ora si sta prendendo una piccola pausa”, scriveva Trump lo scorso 30 ottobre, “la gente vuole vedere cosa succede alle elezioni midterm. Se volete far scendere le azioni, vi consiglio fortemente di votare Democratico”.

The Stock Market is up massively since the Election, but is now taking a little pause – people want to see what happens with the Midterms. If you want your Stocks to go down, I strongly suggest voting Democrat. They like the Venezuela financial model, High Taxes & Open Borders!

