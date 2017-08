Trump minaccia di chiudere rubinetti governo, Wall Street accusa il colpo

Il muro al confine con il Messico sarà costruito costi quel costi, anche se vorrà dire interrompere i servizi federali. Lo ha detto Donald Trump, che in campagna elettorale ha fatto del progetto anti migranti uno dei punti cardine della sua agenda politica. Le sue parole hanno spinto al ribasso Wall Street in avvio di seduta. Il Dow Jones viene da una delle migliori prove giornaliere degli ultimi mesi.

Trump ha detto che è pronto anche a lasciare che scatti uno shutdown delle attività governative pur di portare a termine la costruzione del muro. Durante un comizio in Arizona Trump ha detto con toni enfatici che “se dobbiamo chiudere le attività del governo per costruire il muro, lo faremo“.

Le parole del presidente Usa hanno tuttavia innervosito gli operatori di Borsa con Wall Street che ha aperto i battenti in ribasso quest’oggi, preoccupata dalle prospettive di uno “shutdown” delle principali attività federali. Secondo le stime dell’amministrazione Trump il progetto costerebbe tra i 5 e i 10 miliardi di dollari.

Trump ha intenzione di finanziare il muro lungo il confine meridionale con il vicino Messico imponendo una tassa del 20% sulle importazioni dal Messico, in una mossa che sarebbe in linea con la sua politica di stampo protezionista in ambito diplomatico e commerciale.

Il presidente Usa, eletto a sorpresa nelle elezioni dello scorso novembre, ha anche espresso forti dubbi sulla capacità del suo staff di trovare un punto di incontro nei negoziati per riscrivere il trattato di libero scambio Nordatlantico (il cosiddetto NAFTA), aggiungendo che il governo americano probabilmente metterà fine agli accordi presi.

Il presidente di Tower Bridge Advisors Maris Ogg ha riferito alla CNBC che sui mercati in molti ormai hanno smesso di dare retta a tutto quello che dice Trump. “In realtà Trump ha probabilmente fatto bene, visto che con la sua uscita ha garantito che i mercati rimangano scettici”.