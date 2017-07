Trump, mani legate sulla Russia: ok dal Congresso a inasprimento sanzioni

Ancora una sconfitta per il presidente Usa, Donald Trump. Mentre si votava per la riforma sanitaria, il Congresso ha approvato l‘inasprimento delle sanzioni economiche e finanziarie nei confronti del Cremlino, dell’Iran e della Corea del Nord.

Una decisione che mette in difficoltà The Donald, che in questo modo si vede legate le mani soprattutto sulle misure contro Mosca, su cui aveva mostrato dissenso.

Con il voto di ieri sera, Trump non ha più libertà di azione senza l’ok del Congresso. In pratica, per le sanzioni l’ultima parola non spetterà più al potere esecutivo ma saranno i parlamentari a decidere questo capitolo cruciale della politica estera degli Stati Uniti.

Il Presidente adesso, in base alla nuova legge, dovrà chiedere il permesso a Camera e Senato qualora avesse intenzione di allentare la stretta delle sanzioni contro Putin.

Come ricorda la Repubblica: