Trump: “Sarò più grande creatore di lavoro di sempre”

Nella prima conferenza stampa da quando Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, il candidato Repubblicano ha detto che sono state forse le agenzie di intelligence a diffondere il report sulla Russia e che “quelle cose non avrebbero dovuto mai essere scritte e pubblicate”.

Secondo Trump “c’è un’atmosfera molto positiva”, ma è la copertura di notizie fasulle come questa che lo ha spinto a evitare le conferenze stampa con i giornalisti, nonostante il presidente eletto nutra un grande rispetto per i giornalisti. Trump ha aggiunto che gli organi stampa non l’hanno treated him well.

Nel primo intervento davanti ai giornalisti in 167 giorni quando mancano nove giorni all’insediamento ufficiale del tycoon immobiliare alla Casa Bianca, Trump ha detto che punta a essere “il più grande creatore di (posti di) lavoro che dio abbia mai creato”. Il neo presidente spera che General Motors segua l’esempio di Ford e delle altre case automobilistiche, tra cui FCA, che hanno annunciato piani di investimento negli Stati Uniti.