Trump ha un problema: i derivati di Goldman Sachs

Dai dati trimestrali dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sui derivati in pancia alle banche americane mostrano un dato degno di nota: l’esposizione al credito in rapporto al capitale ponderato per il rischio per Goldman Sachs Bank Usa è del 433%, il doppio di Jp Morgan e sei volte quello di Bank of America.

Goldman Sachs come si può osservare dalla figura (relativa ai dati del trimestre concluso il 30 settembre 2016) è anche la terza per quantità di derivati iscritti a bilancio, con 45,48 mila miliardi a fronte di 880 miliardi di asset. Jp Morgan, ad esempio, può vantare un peso dei derivati assai inferiore: 2,5 mila miliardi di asset a fronte di 50,6 mila miliardi di dollari di derivati (valore facciale).