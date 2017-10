Trump: “guadagni in Borsa riducono debito”. Ma non è così

WASHINGTON (WSI) – I recenti guadagni di borsa stanno contribuendo a ridurre il debito pubblico in una sorta di controbilanciamento. Così il presidente Donald Trump in un’intervista su Fox News, in cui ha sostenuto che “in un certo senso” i guadagni ottenuti dai mercati finanziari privati riducono il debito pubblico.

Un’affermazione errata, dicono gli analisti, ma che indica chiaramente come il presidente considera l’interazione economica tra il governo federale e Wall Street.

“Il paese ha un debito di oltre 20 trilioni di dollari. Come sapete, negli ultimi otto anni [il governo federale] ha preso in prestito più di quanto non abbia fatto in tutta la storia del nostro paese. Così hanno preso in prestito più di 10 trilioni di dollari, giusto? Eppure abbiamo raccolto 5,2 trilioni di dollari solo nel mercato azionario. Probabilmente tutto ha ripreso in termini di valore nei primi nove mesi. Così si potrebbe dire, in un certo senso, che stiamo davvero aumentando i valori. E forse in un certo senso stiamo riducendo il debito. Ne siamo molto onorati”.