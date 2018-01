Trump critica Ue e May: troppo morbida sulla Brexit

NEW YORK (WSI) – Sulla Brexit sarei più duro. Così il presidente americano Donald Trump riferendosi alla premier inglese Theresa May nel corso di un’intervista all’Itv.

“Se avrei negoziato in quel modo? No. Avrei avuto un atteggiamento diverso. Avrei detto che l’Ue non è come dicono dovrebbe essere. Sarei stato più duro per uscire”.

L’inquilino della Casa Bianca ha parlato a ruota libera durante l’intervista anche dei rapporti con Bruxelles e il commercio.

“Ho avuto molti problemi con l’Unione europea, e questo potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto grande da quel punto di vista, da un punto di vista commerciale. L’Unione europea ha trattato gli Stati Uniti in modo molto ingiusto in fatto di commercio”.

Trump ha poi accennato anche ai accordi di Parigi sul clima, dicendosi disposto a firmare l’accordo ma solo se dovesse contenere modifiche sostanziali.

“Se si raggiunge un buon accordo, c’è sempre la possibilità che torneremo. Se qualcuno dice, torniamo all’accordo di Parigi, dovrebbe essere un accordo totalmente diverso perché abbiamo avuto un accordo orribile. Se me lo chiedono, ovviamente vorrei ritornare. Mi piacerebbe”.

Il tycoon non è molto amato nel Regno Unito tanto che nei mesi scorsi è stata avviata una petizione per impedirgli la visita in Uk, firmata da oltre 1 milione 800mila persone. Era stato un tweet, un paio di mesi fa, a far incrinare in qualche modo il rapporto tra i due leader. Londra aveva criticato Trump per la sua scelta sbagliata di ritwittare tre video violenti e anti-islamici, postati dal gruppo di estrema destra Britain First. Successivamente il presidente Usa ha deciso di annullare la sua visita di Stato in Gran Bretagna.

Qualche giorno fa l’incontro del disgelo a Davos durante il World Economic Forum. Durante l’intervista il presidente ha rivelato di aver ricevuto un invito per l’estate dopo il summit Nato di Bruxelles, e uno per ottobre, anche se Downing Street però finora non ha confermato.