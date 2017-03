Truffa fondo Finex, spuntano nomi responsabili

Lo scandalo riportato su queste pagine circa la presunta truffa ai danno dei tanti risparmiatori che hanno investito i propri soldi in un fondo del Lussemburgo Finex assume tinte ancora più fosche. La questione stavolta riguarda una compagnia di assicurazione del Liechtenstein, tale Dravya Life (ora Sikura Leben), che ha venduto il fondo Finex Private Equity.

Il problema è che il fondo appartiene alla società lussemburghese Finexis SA, il cui vecchio presidente, Enea Angelo Trevisan, avrebbe finanziato alcune aziende di sua proprietà. Pur in presenza di quello che sembrerebbe un evidente conflitto di interessi nessun tipo di comunicazione è stata inviata ai clienti.

La nuova proprietà, un gruppo svizzero-tedesco con a capo Benjamin Fischer, non risulta aver denunciato a nessun organo di vigilanza la potenziale frode, mentre la società continua a far finta di nulla dal momento che i clienti investitori che hanno chiesto un rimborso non hanno ricevuto ancora risposta. La fonte riferisce di numerose denunce arrivate sul tavolo della magistratura italiana che tuttavia non hanno ancora ricevuto risposta e si chiede come mai organi di vigilanza come la Consob, la FMA o il CSSF non siano ancora intervenuti.

A settembre dell’anno scorso Wall Street Italia aveva reso pubblica la storia dei risparmiatori che avevano investito nel fondo Finex e che si trovano con i patrimoni congelati o non rimborsati, dal momento che gli investimenti effettuati tramite polizze assicurative nel fondo gestito dalla società lussemburghese Finexis SA non sono liquidati.

Stando a quanto riportato da una fonte informata sui fatti, il fondo Finex, acquistato in tutte le polizze in percentuali variabili tra il 10 e il 100%, veniva presentato dalla compagnia lussemburghese come fondo interno ed estremamente liquido e quindi consigliato dall’allora presidente e dal CdA ai distributori. Alla fonte risulta invece che le somme siano state investite come finanziamento a società riconducibili direttamente al presidente stesso.

L’anno scorso lo stesso Enea Angelo Trevisan, 45 anni, è stato accusato di truffa ai danni di una serie di aziende dell’area trevigiana, a cui avrebbe venduto bond in cambio di crediti che però si sono poi rivelati privi di valore. I procuratori della Repubblica di Treviso contestano a Trevisan di aver avvicinato i vertici di gruppi finiti in difficoltà durante la crisi degli anni 2009-2011 con la proposta di acquisto di bond da usare in futuro per ottenere linee di credito dalle banche. Le banche si sono sempre rifiutate.

L’accusa sostiene che gli istituti di credito hanno o dichiarato i titoli a reddito fisso “privi di valore” oppure oppure rifiutato lo scambio citando come motivazione la presenza di Trevisan nel consiglio d’amministrazione della società che chiedeva il prestito. Dal resoconto di alcuni testimoni, come un socio della Sae Group, sembra infatti che Trevisan chiedesse di ottenere il 20% delle azioni delle società in cambio dei bond offerti come garanzia di un prestito futuro.