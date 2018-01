Truffa ai bancomat: sistema a jackpot fa “sputare” i soldi

NEW YORK (WSI) – Un vero e proprio sistema a jackpot che permette di sputare soldi in contanti dai bancomat. Questa l’ultima truffa messa a segno da un gruppo di hacker a danno di due dei più grandi produttori di ATM del mondo degli NCR e Diebold NIxdorf che al momento non hanno identificato alcuna vittima né indicato quanti soldi sono stati persi.

Criminali informatici, avvertono le due società, stanno prendendo di mira i bancomat degli Stati Uniti con strumenti che li costringono a sputare denaro contante con sistemi di hackeraggio conosciuti come jackpotting. Gli attacchi sono stati segnalati in precedenza qualche giorno fa dal sito web Krebs on Security che ha reso noto che gli attacchi sono iniziati l’anno scorso in Messico.

Le aziende hanno confermato a Reuters sabato scorso che avevano inviato avvisi ai clienti. NCR ha dichiarato che i suoi bancomat non erano state prese di mira nei recenti attacchi, ma che continuava a costituire forte preoccupazione per l’intero settore ATM.

Diebold Nixdorf ha detto venerdì che le autorità degli Stati Uniti aveva avvertito l’azienda che gli hacker avevano preso di mira uno dei suoi modelli ATM, noto come Opteva, andato fuori produzione diversi anni fa. Un avviso di allerta ai propri clienti è stato inoltrato anche da NCR che ha però aggiunto che i suoi prodotti non erano stati presi di mira nei recenti attacchi. Come agiscono gli hacker? Secondo fonti vicine alla vicenda, sembra che i pirati informatici accedono fisicamente al bancomat, sostituiscono il disco rigido e con l’uso di un endoscopio industriale premono un pulsante interno necessario per resettare il dispositivo. Da qui il bancomat sputa letteralmente il denaro.