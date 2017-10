Trimestrale JP Morgan, Dimon: “consumatori in salute e salari in crescita”

Il trimestre della più importante banca degli Stati Uniti si è chiuso con un utile per azione superiore alle attese. I profitti EPS di JP Morgan si sono attestati infatti a 1,76 dollari nel periodo conclusosi a settembre, un risultato migliore degli 1,65 dollari previsti dal mercato. Il fatturato è stato invece pari a 25,3 miliardi di dollari.

La prima banca degli Stati Uniti per numero di attivi in gestione ha dato il via giovedì 12 ottobre alla stagione delle trimestrali societarie. Fino a un anno fa era la prerogativa di Alcoa, ma dal 2017 il testimone è passato alla big di Wall Street guidata dall’amministratore delegato Jamie Dimon.

Il top manager si è detto ottimista sui consumi in America sottolineando che la crescita delle buste paga dovrebbe sostenere le spese delle famiglie, che contano per circa due terzi del Pil nazionale della prima economia al mondo.

“L’economia mondiale continua a fare bene e il consumatore Usa rimane in salute con una crescita dei salari robusta”, ha dichiarato Dimon nel commentare i risultati societari del suo gruppo. “Sfortunatamente, i disastri naturali negli Usa e all’estero hanno avuto un impatto su molti dei nostri clienti e per aiutarli abbiamo risposto con aiuti finanziari ingenti e con l’esperienza e la generosità dei nostri dipendenti”.

Il riferimento di Dimon è chiaramente agli uragani Harvey e Irma che hanno colpito Texas, Florida e altri Stati americani, provocando danni enormi e facendo più di un centinaio di morti nei soli Stati Uniti.

Esaminando i conti fiscali più nel dettaglio, come era stato previsto dagli analisti, ha deluso la parte relativa ai ricavi provenienti dalle attività di trading, con la divisione del reddito fisso che ha subito un calo del 27% del fatturato rispetto al medesimo trimestre di un anno fa.

A pesare sono state la volatilità scarsa, ai minimi record, e gli spread creditizi più ristretti. Sempre su base annuale, i ricavi derivanti dalle attività di scambio nell’azionario sono scesi del 4%.

Più tardi in giornata è atteso all’appuntamento con la trimestrale anche Citigroup, mentre domani, venerdì, sarà la volta di altre due grandi banche Usa, Bank of America Merrill Lynch e Wells Fargo.