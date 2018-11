Triboo protagonista allo Iab Forum 2018

L’edizione 2018 dello Iab Forum apre le porte al MiCo, centro congressi di Milano è Triboo è protagonista. La digital transformation factory, quotata in borsa sul mercato MTA, parteciperà all’evento, dedicato al comparto digitale, con un suo spazio ad hoc e il suo team di esperti che presenterà tutte le soluzioni più innovative del Gruppo, con focus particolare su tecnologia, creatività, creazione di contenuti, data analytics ed e-commerce.

Iab Forum 2018, il 12 e 13 novembre, è il più importante evento italiano del comparto digitale e il quarto in Europa per affluenza di pubblico. Intitolato “I AM EVERYWHERE – Challenges of Mobile Society”, si concentrerà sull’impatto della società digitale sull’uomo: la rivoluzione guidata da Intelligenza Artificiale e Blockchain, la necessità di una forte impronta etica del digitale e di un mercato più equo e trasparente, la sostenibilità di alcuni processi in atto.