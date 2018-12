Triboo affida strategia e sviluppo a Riccardo Maria Monti

Il Consiglio di amministrazione di Triboo, gruppo attivo nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale quotato sul mercato Mta (e che controlla questa testata), si è riunito in data odierna e ha attribuito al neo consigliere Riccardo Maria Monti (nella foto) la legale rappresentanza della società, con riferimento alle responsabilità e deleghe per lo sviluppo delle attività di corporate development, per l’attuazione della strategia e delle politiche commerciali della società, compreso lo

Riccardo Maria Monti

sviluppo internazionale, anche attraverso il coordinamento delle società controllate; per la definizione della strategia dei rapporti istituzionali e alla gestione delle attività di relazioni esterne e di comunicazione della società; per la stabile rappresentanza del gruppo all’interno di associazioni di categoria sia territoriali che nazionali, anche assumendo cariche associative al loro interno.

Con l’assunzione delle deleghe sopra descritte, decadono in capo al consigliere Monti i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 3° comma, del Tuf, accertati al momento della cooptazione.