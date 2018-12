Trend di mercato: i tre elementi macro da tenere d’occhio nel 2019

A cura di Jason Pidcock *

In vista del 2019, siamo focalizzati su tre elementi macroeconomici e di mercato:

liquidità,

solidità di bilancio e

e barriere all’ingresso.

Per quanto riguarda la liquidità, credo non sia il caso di darla per scontata; periodi di illiquidità possono in effetti verificarsi, in particolare in un momento in cui la Fed sta aumentando i tassi di interesse ed il dollaro US sta resistendo molto bene contro le altre valute.

Di conseguenza, siamo disposti a pagare un premio per investire su titoli molto liquidi dato il rischio di esclusione per quelli meno liquidi.

La solidità di bilancio invece, costituisce un fattore essenziale per un fondo incentrato su alti dividendi come il nostro: non vogliamo che le società all’interno del portafoglio siano esposte a costi del credito più elevati.

Infine, dobbiamo considerare il tema delle barriere all’ingresso nei mercati, in quanto il rendimento sul capitale investito dipende dalla quantità di capitale impiegato in qualsiasi settore e dalla domanda dei beni/servizi che si producono.

Se viene impiegato troppo capitale a causa di una concorrenza agguerrita e/o di un facile accesso al/basso costo del capitale, i ritorni diminuiranno. Cerchiamo aziende che impiegano il capitale in modo rigoroso e i cui settori di attività siano meno esposti al rischio di nuove ondate di concorrenza selvaggia.

* gestore del fondo Jupiter Asia Pacific Income, Jupiter AM