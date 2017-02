Andamento Eur Zar …

Come di consuetudine facciamo il punto della situazione sul cambio Eur-Zar per monitorare come va la nostra posizione in Obbligazioni in valuta Sudafricana.

Tempo fa consigliavo acquisto di obbligazioni in Rant (che hanno tassi molto allettanti), in rielazione al fatto che la valuta era su un massimo del ciclo Ventennale.

Da allora ad oggi la valuta Sudafricana si è appezzata di circa il 15% , percentuale che va a sommarsi alle future cedole al tasso del 7,5% annuo, ed in questi periodi con tassi correnti pressochè a zero non è un rendimento da poco, ovviamente parliamo di Obbligazioni rating tripla A.

Come detto il ciclo Ventennale è arrivato presso ché alla fine come si può vedere dal Battleplan rappresentativo di tale ciclo , mancherebbe quindi un ciclo Biennale alla fine.

Il ciclo Biennale in corso è decisamente in tendenza ribassista come si può vedere dalla velocità rappresentativa del ciclo , prossimo target area 12,50 , la posizione va quindi mantenuta.

Passando ai tre mercati europei esaminiamo l’andamento previsto per :

Dax, ciclo annuale Fusion ben orientato al rialzo prossimo target di lungo periodo area 12.500

Anche per l’Eurostox , ciclo annuale Fusion ben orientato al rialzo prossimo target di lungo periodo area 3.700

Ed infine future Italiano , ciclo annuale Fusion sempre ben orientato al rialzo prossimo target di lungo periodo area 22.000.

