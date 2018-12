Trading system o trading discrezionale ?

Oggi vorrei mettere a confronto 2 approcci al Trading opposti, uno è totalmente automatico e l’altro è totalmente discrezionale. Parlandoti per esperienza entrambi se saputi fare correttamente portano a grandi risultati ma vorrei esporre i lati positivi e negativi di entrambi gli approcci.

L’approccio facendo Trading system è un approccio che a mio avviso arriva dopo il discrezionale per diversi motivi:

per creare un TS sono richieste strategie profittevoli altrimenti non ha senso automatizzare. È necessario imparare a programmare, cosa non facile per chi non è un informatico La piattaforma necessaria per crearli tipo Multicharts, l’affitto di un server per poterli far girare hanno un costo di diverse migliaia di euro.

Sono caratteristiche che si adattano ad un trader già esperto che è in possesso di strategie profittevoli.

L’approccio discrezionale puro è immediatamente applicabile ma normalmente i Trader che fanno profitti con questo tipo di analisi hanno alle spalle decine di migliaia di ore di osservazione di grafici.

Poi c’è l’approccio Top-TradingAcademy, il quale è una via di mezzo tra i due, incorporando indicatori automatici da usare discrezionalmente. Questo permette di non dover imparare a programmare e di non dover passare migliaia di ore davanti allo schermo per vedere i punti di svolta. Basterà osservare il nostro portafoglio di indicatori ciclici simultaneamente avendoli capiti per iniziare questa attività.

Analisi Lungo periodo FTSEMIB

Nell’immagine sottostante è facile vedere come il Battleplan del ciclo Biennale (indicatore rosso in alto) nella sua fase finale e si sta dirigendo verso il minimo di questo ciclo di lungo periodo

L’indicatore di ciclo Annuale hours è ancora in fase ribassista in quanto la velocità (linea tratteggiata) è ancora sotto l’asse dello zero ma sta leggermente risalendo.

Medio periodo FSTEMIB

Nel medio periodo sul nostro indice notiamo che ….OMISSIS….

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità