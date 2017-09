Trading: la puntata da evitare, “come giocare alla roulette”

Uno dei trading più popolari quest’anno è quello di scommettere al ribasso sull’indice della volatilità Vix. Una scommessa che per alcuni si è rivelata una fonte enorme di guadagno, ma che secondo alcuni esperti del settore è un gioco pericoloso a cui non conviene partecipare.

E’ di questa opinione, Count Dan Galai, professore emerito presso l’Università ebraica di Gerusalemme, che in un ‘intervista a Business Insider ha detto:

È come andare casinò e giocare alla roulette. Non ho mai considerato positivamente i casi in cui gli investitori trasformando il mercato finanziario in scommessa. Ma questo è quello che succede. La gente ama scommettere e non investire con saggezza. Scommettendo sull’indice Vix vuol dire non usare nessuna strategia di investimento a lungo termine.