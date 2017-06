Trading IntraDay può essere facile ?

Quando persone mi chiedono se il trading IntraDay è stressante, a tutti rispondo in ugual modo: “Si se ti vuoi far stressare”.

Con questo intendo dire che il Trading non è altro che una applicazione di un metodo, in forma rigorosa e continuativa, rigorosa perché non bisogna mai uscire dalle regole del metodo per evitare stupidi errori, continuativa perché si poter prendere sia le serie negative che quelle positive, dato che nessuno metodo è infallibile.

Se si applicano questi due principi il trading non può essere stressante, faccio quello che devo fare quando è ora … tutto qui.

Per far capire meglio faccio un esempio con un metodo molto basico ed altrettanto efficace che spesso utilizzo, mi piace in particolar modo perché utilizza solo due strumenti, ossia : l’indicatore di ciclo e il super trend, il primo si può noleggiare dal sottoscritto ed il secondo è presente nella maggior parte delle piattaforme di trading.

Regole:

Si opera sul ciclo giornaliero in tendenza con il ciclo a 16 giorni e a 4 giorni;

Quanto i due cicli sopra sono in tendenza contraria non si opera;

Si entra quando indicatore di cicli e super trend confermano segnale;

Si esce quando uno dei due inverte

Oggi i trade erano solo long perchè il ciclo a 16 giorni e quello a 14 giorni erano entrambi rialzisti.

Ad esempio porto la giornata a fotogrammi durante differenti orari affinché non ci sia il dubbio che vedere gli indicatori a posteriori sia un’altra cosa.

Il ciclo Giornaliero alle 10:38 dava segnale long, il segnale viene accettato solo con conferma super trend (immagine seguente).

Alle 13:36 indicatore di ciclo era ancora rialzista benché in zona di massimo ma super Trend si era già girato, quindi Flat.

Ore 17:12 indicatore di ciclo dava conferma di ingresso long e Super trend aveva girato da molto, ed anche il ciclo a 4 ore , primo inferiore al giornaliero.

Alle 17:30/17:35 si chiudono le posizioni, in IntaDay non si va mai over night.

Vediamo pertanto il resoconto della giornata …

Alle 10:40 circa con conferma ciclo Day e super trend primo ingresso a piatto, flat alle 13:36 perché super trend aveva girato.

Si rientra alle 16:00 circa quanto ciclo indicatore ciclo Day zona minimo, super trend girato long e ciclo a 4 ore segnale rialzo, ingresso a piatto.

Uscita alle 17:30 circa profitto del giorni 439 punti … di stressante non ci vedo molto, si devono solo rispettare quattro regole e utilizzo un solo indicatore a pagamento (indicatore di ciclo che costa meno di un caffè al giorno) e due schermi che per l’ intraday sono pochi vi assicuro.

La conferma del ciclo a 4 ore alle ore 16:00 in direzione con super trend.

Sfido chiunque a stressarsi con questo metodo, applicabile peraltro a qualsiasi mercato, personalmente non comprendo Trader che non investono pochi euro per strumenti che possono fare la differenza.

