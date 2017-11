Torna Btp Italia, collocamento in corso fino a mercoledì

Sono in corso fino a mercoledì le prenotazioni online per aggiudicarsi un investimento nella dodicesime emissione del Btp Italia (il termine per gli investitori professionali e giovedì). Il titolo di stato con scadenza a 6 anni garantisce l’indicizzazione con l’andamento dei prezzi al consumo e un rendimento minimo annuo garantito dello 0,25%. Particolarmente apprezzato dalla clientela retail: era andata ai piccoli risparmiatori circa la metà della precedente emissione, datata novembre 2013. Questo Btp, rispetto alle controparti non indicizzate all’inflazione, si rivela più redditizio a partire da un livello di incremento dei prezzi annuo dello 0,7%, inferiore, dunque, ai livelli registrati lo scorso ottobre (1%). In generale, se si hanno aspettative ottimiste sull’andamento dell’economia italiana si può immaginare che il livello dei prezzi non dovrebbe scendere al di sotto della soglia minima. Un piccolo “premio” del 4 per mille, rivolto in particolare ai piccoli risparmiatori poco interessati a vendere il titolo prima della scadenza, è riconosciuto a chi mantiene il Btp Italia per tutta la sua durata.



A conti fatti, però, questo genere di titolo non offre grandi opportunità di rendimento se si considera che l’obbligazione analoga appena scaduta offriva una cedola reale del 2,15%. L’appetibilità è dunque limitata agli investitori avversi al rischio.