Timori controlli capitali, Bitcoin da record: raggiunge parità con l’oro

Bitcoin da record, per la prima volta raggiunge la parità con l’oro. Dietro gli acquisti scatenati c’è anche l’Italia. I timori sul rischio che una crisi di liquidità in Eurozona, in particolare in Italia e in Grecia, possano portare le autorità a imporre controlli sui capitali e/o impedire ai cittadini di prelevare i soldi dagli sportelli bancari stanno infatti portando diversi investitori a rifugiarsi sulla moneta virtuale.

D’altronde, come precisato in un articolo pubblicato recentemente, dal momento che l’Eurozona pone limiti alla liberta dei suoi paesi membri di gestire i propri sistemi bancari – sia che si tratti di operazioni9 di bailout, ormai soppiantate dal bail-in che di manovre fiscali, gli investitori ma anche i normali cittadini sosterranno sempre più la richiesta di strumenti finanziari alternativi, che non sono direttamente collegati ai sistemi economici convenzionali.

Il quadro economico dell’Eurozona rischia di essere zavorrato di nuovo dal deterioramento delle condizioni di Italia e Grecia

