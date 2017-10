Tesla nei guai, “tassa esplosiva” in Norvegia a chi acquista auto elettriche

La Norvegia, uno dei paesi considerati tra i pionieri dell’energia verde e delle auto a zero emissioni, ma anche il paese che ospita il fondo sovrano “petrolifero” più grande al mondo, ha deciso che imporrà una tassa ai possessori di auto Tesla. È un’altra cattiva notizia per la prima casa automobilistica per capitalizzazione al mondo.

Il gruppo di auto elettriche guidato dal CEO visionario Elon Musk è già alle prese con problemi di cassa (vengono bruciati soldi a tassi record trimestre dopo trimestre) e con le voci secondo cui la società, che dovrebbe essere quella dotata delle tecnologie più sofisticate al mondo nel suo settore, sta fabbricando parti a mano per tentare di mettere i suoi Model 3 sul mercato nei tempi prestabiliti.

Il 6 ottobre il Wall Street Journal ha riferito che Tesla è riuscita a produrre solo una piccola frazione delle 1.500 sedan promesse, perché delle parti importanti delle vetture vengono assemblate a mano. Le attività nello stabilimento di Fremont vanno a rilento e ingegneri e operai stanno lavorando giorno e notte per tentare di completare in tempo i nuovi modelli, che dal punto di vista economico dovrebbero essere i più accessibili mai creati dal gruppo. Per costruire la catena di montaggio dei modelli di auto elettrica “per tutti”, Tesla ha investito miliardi di miliardi di capex.

Ora dalla Scandinavia arrivano altre cattive notizie. A pagare la “tassa Tesla“, come è stata battezzata, saranno i cittadini norvegesi proprietari delle auto elettriche più pesanti. Con l’imposta il governo è sicuro di recuperare tanti soldi preziosi in entrate tributarie: nel paese a settembre il 60% delle nuove auto acquistate erano ibride o elettriche.

Il governo di minoranza guidato dal centro destra propone l’introduzione di una tassa una tantum su tutte le auto elettriche che pesano più di due tonnellate, una misura che prende di mira Tesla e che renderebbe per il consumatore medio più proibitivo l’acquisto di una vettura del gruppo americano (aggiungendo altri 10,500 dollari, 82.800 corone norvegesi) all’esborso finale.