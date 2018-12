Sembrano non esserci dubbi: il 5G cambierà le nostre vite. Ok, ma in che modo? E come funziona questa nuova tecnologia? E quanto è diversa dall’attuale 4G? A quest’ultima domanda diamo subito una risposta: tantissimo. Dedichiamo una puntata di “Tech Friday” per capire meglio cosa c’è dietro al 5G, che potrebbe cambiare gli spostamenti, i collegamenti e, anche, gli investimenti.