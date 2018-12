Le feste sono oramai alle porte e non sapete ancora cosa regalare? Dedichiamo un’intera puntata di Tech Friday ai principali “smart” trend per i regali di questo Natale, anche perché oramai è il canale online il preferito dai consumatori. Ne parleremo come sempre con il nostro amico Filippo Vendrame (Webnews),Gianluca Trovato (director consumer electronics di Amazon.it e Amazon.es) e Roberto Anedda (direttore marketing MutuiOnline), che ci illustrerà i dati dell’Osservatorio di Trovaprezzi.