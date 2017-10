Tartan e spille pregiate. Le novità della collezione Burberry Uomo per l’inverno 2017 – 2018

Accessori pregiati, trench e tartan, il disegno caratteristico dei tessuti in lana scozzesi, al centro delle sfilate autunnali di Burberry. L’uomo Burberry della collezione autunno – inverno 2017 – 2018 è british e glamour al massimo livello. Ecco alcuni abiti e accessori perfetti per chi vuole essere davvero elegante e raffinato nella stagione fredda.

Cominciamo con il trench, un capo d’abbigliamento storico di Burberry, un must have per chi ancora non ce l’ha. La linea Trench Coat Heritage, un’icona Burberry, realizzata in gabardine e prodotta in Inghilterra è pensata per chi ama uno stile disinvolto ed è adatta da indossare tutto l’anno. Disponibile in quattro caratteristici tagli, tre lunghezze e una vasta gamma di colori. Di questa linea segnaliamo il “The Westminster” trench extra lungo in nero, miele o navy, in vendita sul sito a 1.795 euro. Continuano la collezione 21 modelli di trench monopetto, tra cui il cappotto The Car Coat in gabardine tropicale con disegni stampati, a 2.095 euro sul sito di Burberry.

Burberry trench

La specialità della collezione 2017 – 2018 è il tartan che caratterizza molti modelli di cappotti, pullover, borse e sciarpe con inserti o stampe su tutta la superficie e li rende eclettici, variegati e davvero originali. Burberry ha scelto di riportare alla moda il suo motivo tartan Vintage check, una stampa utilizzata per la prima volta negli anni Sessanta. In tartan è per esempio il cardigan lavorato a maglia in cashmere e lana con motivo tartan in colore bianco naturale/navy, vestibile e affascinante.

Cardigan Burberry

Per un uomo di vera classe non possono mancare gli accessori preziosi pensati per conferire una nota di eleganza agli outfit. Gemelli e fermacravatte con motivo tartan inciso perfetti per impreziosire i completi sartoriali. Dettagli come i portachiavi in pregiata pelle ispirati a Henry Moore donano un tocco di colore a qualsiasi abbigliamento. Di particolare pregio la spilla oversize in ottone e cristallo, ispirata alle chiusure tradizionali dei kilt scozzesi.