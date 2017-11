Tari gonfiata, boom richieste rimborso: come ottenerlo

È boom di richieste di rimborsi sulla quota variabile della Tari, la tassa dei rifiuti, dopo che numerosi i comuni che hanno gonfiato la parte relativa a garage, cantine e altre pertinenze. Secondo Business Online, in un capoluogo su tre viene applicato il meccanismo illegittimo che moltiplica l’importo della tassa sui rifiuti.

“Da Nord a Sud, dai grandi capoluoghi ai piccoli Comuni, solo in pochissimi sono perfettamente in regola con la non applicabilità della quota variabile alle pertinenze dell’utenza domestica” riporta il sito, specificando che sarebbero solo 12 i capoluoghi in cui la tassa sui rifiuti non presenta profili contestabili. Si tratta di Aosta, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Campobasso, Bari, Potenza, Palermo.

Un pronunciamento sull’illegittimità dei calcoli è arrivato qualche giorno fa da parte del Mef . Nel corso di una interrogazione parlamentare di qualche giorno fa, il rappresentante del Governo ha ammesso che l’operato delle amministrazioni locali è fuorilegge e i contribuenti hanno diritto ai rimborsi per gli importi maggiorati pagati negli ultimi cinque anni a titolo di tassa sui rifiuti.

Accertata questa situazione, resta adesso da capire quando e come chiedere il rimborso Tari.

La domanda va presentata direttamente al Comune controllando comunque che l’Ente locale calcoli in modo doppi la quota variabile. Se la riscossione del tributo è invece operata da un ente diverso allora bisogna indirizzare l’istanza di rimborso alla società terza e non al Comune.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. E sempre sulla base delle disposizioni in vigore l’ente locale è chiamato ad effettuare il rimborso entro 18 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del contribuente.