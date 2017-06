Target dei tre mercati Europei.

Come di consueto verifichiamo se sono cambiati i target di arrivo dei prezzi sui tre mercati Europei, che monitoriamo costantemente e su cui spesso noi di R&C effettuiamo operazioni.

Attualmente non sembrano variati di molto, ma vediamoli uno ad uno per delineare con precisione la situazione.

Per quanto concerne il future Italiano dell’ Ftsemib nulla sembra essere cambiato, i prezzi si sono fermati sulla resistenza di 21.400 circa in coincidenza con il massimo del ciclo Intermestrale, ed il target resta sempre fermo in area 22.500 circa, in sostanza la situazione su questo mercato non è variata dalle precedenti previsioni.

La situazione invece è leggermente cambiata per il future Tedesco, infatti il target del Dax si è alzato leggermente arrivando in area 13.500/14.000, questo leggero aumento dell’obbiettivo dei prezzi è avvenuto in conseguenza della rottura del massimo del 2015.

Per quanto concerne l’Eurostoxx invece target stabile in area 3.800 .

Nel complessivo la situazione non è quindi cambiata di molto, tutti i target dovrebbero essere raggiunti nel medio periodo, prima dell’inizio del rintracciamento del ciclo Annuale Fusion.

