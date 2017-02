T.Rowe Price, sigla accordo di distribuzione con Allfunds Bank

T. Rowe Price ha siglato un accordo di distribuzione con Allfunds Bank per la distribuzione di 32 strategie di investimento, disponibili in 51 classi.

“Poco più di due anni fa T. Rowe Price è arrivata in Italia pronta a seguire un percorso di radicamento che la porti a giocare gradualmente un ruolo di primo piano in un mercato complesso e importante. L’accordo con Allfunds Bank è un tassello strategico di questo mosaico” è il commento di Donato Savatteri, responsabile per l’Italia di T. Rowe Price.

T. Rowe Price offre un’ampia gamma di strategie azionarie e obbligazionarie su una molteplicità di asset class, regioni, settori e stili. Tra le strategie finora maggiormente apprezzate dal mercato italiano emergono il comparto Global unconstrained bond, che si distingue per un approccio all’obbligazionario svincolato da qualsiasi benchmark, volto a giocare un ruolo di difesa nei portafogli e a offrire rendimenti realmente decorrelati dall’equity, e il comparto European High Yield Bond, che di recente ha superato il traguardo dei cinque anni di track record.