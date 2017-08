Supercar: le 10 auto più care al mondo nel 2017

Viaggiano su quattro ruote come le cugine più povere, ma hanno ben poco a che fare con quello che si intende comunemente per auto. Stiamo parlando delle supercar: a distinguerle, oltre al prezzo, anche le prestazioni e il design. Prodotte in numero limitato, per aggiudicarsele bisogna tirar fuori milioni di dollari.

Le 10 più care nel 2017? Hanno prezzi compresi tra gli 1,9 e i 3,7 milioni di dollari. Le ha messe in fila il sito The Drive, che ha confermato al primo posto la McLaren P1 LM.

Nella top 10 spiccano anche due Ferrari. Ecco la lista completa:

10. Koenigsegg Regera – $1.9 milioni

9. Ferrari LaFerrari Aperta — $2.2 milioni

8. McLaren P1 GTR — $2.59 milioni

7. Bugatti Chiron — $2.6 milioni

6. Pagani Huayra BC — $2.8 milioni

5. Ferrari Pininfarina Sergio — $3 milioni

4. Aston Martin Valkyrie — $3 milioni

3. Lamborghini Veneno Roadster — $3.3 milioni

2. Lykan HyperSport — $3.4 milioni

1. McLaren P1 LM — $3.7 milioni