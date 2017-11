Super-procura che indaghi sulle banche: la proposta del Csm

ROMA (WSI) – Le crisi bancarie degli ultimi anni, da Mps alle quattro banche finite in risoluzione, Banca Etruria, CariFerrara, CariChieti e Banca Marche fino ai due istituti veneti, hanno minato il rapporto di fiducia con i cittadini. Ed è per ripristinarlo che il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini suggerisce l’istituzione di una super procura che indaghi proprio sulle banche.

Nel corso di un’intervista a La Stampa, Legnini espone la sua proposta:

“Occorre ripristinare un elevato grado di fiducia dei cittadini e ciò si potrà verificare soprattutto con un quadro di regole più chiare ed efficaci. La tutela del risparmio è inderogabile e su tale obiettivo, come su altri fondamentali principi, serve il massimo della coesione istituzionale (…) Le procure devono recuperare autorevolezza, i cittadini non devono avere l’impressione che il pm persegua finalità improprie o interpreti la sua funzione al di fuori delle regole anche organizzative (…) A fronte dei problemi che si sono manifestati, accertare le responsabilità individuali è doveroso come lo è garantire gli indennizzi”.