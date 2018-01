Super euro, gli effetti su famiglie e imprese

Il 2018 è nato sotto il segno del mini-dollaro: il biglietto verde ha perso finora oltre il 15% nei confronti dell’euro e circa il 10% sulle altre principali valute globali. Se questa è una notizia positiva per chi ha intenzione di fare a breve un viaggio negli Stati Uniti, quali sono i principali effetti del rafforzamento dell’euro su mercati, imprese e famiglie? Un’analisi approfondita sull’argomento è stata fatta da Vito Lops, in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore.

Partiamo dai mercati. Il mini-dollaro favorisce Wall Street, che non a caso continua a macinare record dopo record, ma crea problemi invece in Europa:

“Nell’ultima settimana, quella in cui l’euro è balzato sui massimi degli ultimi tre anni sul dollaro a quota 1,25, il (il listino tedesco, simbolo della forza dell’export con un surplus di 700 miliardi di l’anno) ha interrotto i rialzi perdendo l’1,5% in poche sedute” spiega Lops.

Discorso diverso il mercato del reddito fisso:

“Il super-euro in prospettiva potrebbe esercitare una pressione deflazionistica nell’Eurozona, complicando la strategia della di uscita dalla politica monetaria espansiva (a fine settembre dovrebbe terminare il quantitative easing ma non è da escludere a questo punto che vengano prorogati). Se così fosse i prezzi delle obbligazioni europee potrebbero restare sostenuti e i rendimenti, che si muovono in direzione opposta, restare molto bassi”