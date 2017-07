Sun Valley, tutti gli affari stretti nel “campo estivo” dei miliardari

Questa settimana comincia il “campo estivo” dei miliardari: i grandi proprietari nei settori della tecnologia e dell’intrattenimento si riuniscono a Sun Valley, nell’Idaho per la conferenza annuale di Allen & Co. Fra i partecipanti all’incontro di quest’anno ci sono l’amministratore delegato di Apple Tim Cook, la direttore operativo di Facebook Sheryl Sandberg, l’ad di Disney Bob Iger e il cofondatore di Linkedin Reid Hoffman.

L’evento si compone di diversi giorni di discussioni su business e economia. Nel frattempo durante i pranzi e gli incontri informali, si concludono spesso accordi. Quest’anno, ad esempio, la presenza all’incontro del creatore e amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey fa vociferare sulla possibilità che si trovi un acquirente per il social network in crisi. L’ad di Slack Stewart Butterfield è anche nella Sun Valley, insieme alla guida di Amazon Jeff Bezos, che si è detto interessato ad acquistare il servizio di messaggistica istantanea.

Ecco alcune offerte che sono state decise nel corso della conferenza negli scorsi anni. Durante l’evento del 2014, l’ad di Verizon avrebbe deciso l’accordo per comprare Yahoo!. O almeno così suppongono i giornalisti, che hanno visto gli amministratori delegati delle due società impegnati in una conversazione intensa durante il meeting. Nello stesso anno, l’ad di AOL Tim Armstrong e quello di Verizon Lowell McAdam iniziarono a parlare della fusione.

L’incontro del 2009 sarebbe stato un momento chiave per la trattativa sull’acquisizione della quota di maggioranza di NBC Universal da parte di Comcast. La discussione fondamentale sarebbe avvenuta durante una partita di golf. L’intenzione del fondatore di Amazon Jeff Bezos di acquistare il Washington Post sarebbe maturata durante il “campo estivo” del 2013. Ad agosto, un mese dopo, Bezos ha annunciato l’affare. Infine, i contatti per uno dei più grandi accordi mai annunciati nel 1995, l’acquisizione di capital City/ABC da parte di Disney, sono iniziati nella conferenza Allen & Co.