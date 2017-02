Sul future italiano iniziato il nuovo ciclo Mensile…

Il mercato Italiano sta facendo paura a molti in questi periodi, come succede spesso dopo fasi di gradi rialzi (o ribassi) in cui il mercato inizia a lateralizzare per molto tempo e poi un botta contraria alla tendenza iniziale.

Se a questo ci aggiungiamo che i tempi ciclici vengono sfasati totalmente, i dubbi diventano sempre più gradi e le indecisioni sempre più numerose.

Questo è uno di quei periodi dove il primo ciclo Mensile dell’ Intermestrale in corso, che ha dato il via al markup del ciclo Anuale Fusion, è durato sei cicli Tracy oltre all’ultima lingua sul ciclo Tracy-1.

Ma come si dice quando il gioco si fa duro non bisogna scoraggiarsi, va sempre ricordato che il mercato fa quello che vuole, non quello scritto nella teoria e nella statistica, che contano senza dubbio ma non escludono le eccezioni.

Al momento, dopo sei cicli Tracy ed una lingua sul ciclo di quattro giorni, è iniziato il secondo ciclo Mensile che dovrebbe portare i prezzi sopra ai massimi del primo ciclo Mensile.

Canali testati sul minimo scorso, volumi con Poc delineato a conferma minimo ciclo , dopo la lingua iniziato quindi il secondo ciclo Mensile con primo target 19400.

Indicatore di ciclo delinea minimo.

Medie mobili cicliche del ciclo Inferiore al Mensile hanno dato il timing di ingresso ieri in giornata.

Ed anche l’ IFR ciclico, rappresentativo dei fondamentali ha rotto la sua media mobile al rialzo con velocità sopra l’asse dello zero… i soldi si stanno spostando sul mercato Italiano.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive, è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di Rating Consulting.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016