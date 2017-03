Strategie vincenti DoubleWay …

IL DURO PERCORSO DEL TRADER

Come tutti coloro che si affacciano alla borsa all’inizio ho perso soldi, ma una strage di soldi, roba seria intendo, e al di là della quantità, che è ovviamente soggettiva, il percorso è obbligato … prima di arrivare a guadagnare si “deve” perdere.

Si “deve” perdere perché solo così avvengono alcuni passaggi necessari affinché un Trader si formi ed arrivi ad essere profittevole, ossia:

Imparare ad accettare la perdita con disinvoltura; nella prima fase diventa addirittura rassegnazione, successivamente si comprende che è il costo aziendale della professione del Trader.

Capire che l’unico modo per diventare profittevoli è la formazione. Imparare a comprendere le logiche che muovono i mercati, formarsi in analisi tecnica e fondamentale, approfondire le strategie che si applicano.

Imparare a conoscersi ed in relazione al proprio carattere, ai propri limiti, ed alle proprie aspettative di vita sviluppare (o trovare) il metodo operativo e la strategia che più si addicono a se stessi.

Dopo tutti questi passaggi e liberati dalle proprie catene, “decidere che è ora di iniziare a guadagnare”, ossia avere sempre l’approccio mentale vincente.

Questi quattro passaggi descritti in poche righe in realtà comprendono moltissimo se li ragionate a tutto tondo.

E fate attenzione a non sottovalutarne il contenuto pensando di riuscire ad applicarlo facilmente su di voi, perché non è così.

Oggi solo il 10% delle persone che stanno in borsa sono profittevoli e questo fa capire il motivo per cui non è semplice resistere e dare corso alla metamorfosi dentro di sé.

Un mio consiglio: rileggete i quatto punti sopra decine e decine di volte, ragionate su tutto ciò che incorporano e trovata la strada iniziate a camminare.

In questo mestiere non esistono scuole, corsi o università, esiste solo una grande forza di volontà, una forte passione e la capacità di arrivare gradatamente all’obbiettivo pagandone il prezzo.

FTSEMIB

Passando al future Italiano, la nuova conformazione rilevata sembra procedere secondo previsione, come ormai noto non siamo ancora nelle condizioni di poter delineare con certezza che ci troviamo sul nuovo ciclo Economico ma, al momento, le probabilità sono a favore di questa ipotesi, piuttosto che di quella che vedrebbe i prezzi correnti fare parte dell’ultimo ciclo Annuale ribassista del ciclo Economico.

Indicatore di ciclo Annuale Fusion decisamente rialzista, la spinta dovrebbe portare i prezzi su nuovi massimi, lo scenario cambierebbe solo ad una rottura della trend line di lungo periodo delineata in verde.

L’indicatore di Taylor ipotizza una previsione di andamento dei prezzi fino ad area 22.000 circa , una salita che confermerebbe senza dubbio l’esistenza di questa nuova conformazione ciclica ed il fatto che sul minimo di Luglio 2016 è iniziato il nuovo ciclo Economico.

L’ultimo TS che ho iniziato in Giugno 2016 ha la posizione aperta qualche settimana fa che sta andando bene , per ovvi motivi sono stati occultati : quantità contratti, prezzo e data di ingresso e direzione delle posizioni, attualmente presenta un profit di 11.337,50.

