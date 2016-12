Strategie DoubleWay e direzionali con l’IFR

Da oggi è disponibile sul sito l’indicatore di Indice di forza relativa tra differenti mercati, il primo è tra Mercato Italiano e Tedesco. Questo indicatore è rappresentativo dei capitali che si spostano tra i due mercati a seconda della maggior convenienza in relazione alla prospettiva di crescita dell’uno rispetto all’ altro, insomma un indicatore che rappresenta i fondamentali del mercato, non un indicatore tecnico qualsiasi.

Questo strumento da solo permette creare strategie DoubleWay e direzionali molto profittevoli, non entro oggi nel merito della differenza tra i due tipi di operatività, evidenzio solamente nell’immagine i punti in cui scatta il segnale.

E’ proprio in quel contesto che si può aprire delle posizioni con una, piuttosto che l’altra strategia.

Ho visto poche volte nella mia vita questo indicatore sbagliare, veramente poche volte.

Chi fosse interessato ad impararne l'ultilizzo mi scriva pure

Nel frattempo accontentatevi di vederne la proprietà anticipatrice sul mercato Italiano, ed anche che tipo di informazione dà al momento attuale.

Per gli investitori e traders più evoluti che hanno la possibilità di utilizzare lo stesso indicatore in time frame a 15 minuti (visibile nell’immagine successiva ed utilizzabile attraverso la piattaforma MultiCharts) è utile confrontarlo con questo a time frame giornaliero in quanto evita falsi segnali intraday che possono generare dubbi sulla continuazione della tendenza.

Confrontando i due è facilmente visibile che quello a time frame 15 minuti, come ovvio che sia, è più erratico a ridosso della sua linea di tendenza.

Di contro però l’indicatore di forza relativa a time frame 15 minuti permette di essere più tempestivo in ingresso rispetto a quello visto prima.

La soluzione ottimale è ovviamente utilizzarli entrambi congiuntamente per ottimizzare il segnale d’ ingresso e valutare attentamente la continuazione di tendenza.

In definitiva con questo strumento si può avere una indicazione chiara di cosa farà il mercato nel futuro di medio termine, tornate alla prima immagine ed osservate attentamente l’efficacia.

