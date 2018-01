Stellar, astro nascente criptovalute: entra nella top ten per capitalizzazione

Si chiama stellar, l’ultimo astro nascente delle criptovalute. Dallo scorso venerdí la moneta digitale ha segnato un aumento del suo valore del 65%, un balzo che le ha consentito di entrare nella top ten delle criptovalute per capitalizzazione di mercato con un valore pari a 10 miliardi di dollari, secondo CoinMarket. Al momento, il valore di una moneta si aggira intorno ai 56,4 centesimi di dollaro.

L’exploit di questo inizio anno ha cosí permesso alla valuta di piazzarsi all’ottavo posto del ranking globale alle spalle di Litcoin. Guida la classifica Bitcoin, che mostra una capitalizzazione di mercato di 232 miliardi di dollari.

Stellar, la cui sigla di mercato è XLM, opera con la stessa tecnologia blockchain del bitcoin. Tuttavia, a differenza della popolare valuta digitale, le transazioni di Stellar sono più veloci. Ogni operazione può richiede un tempo massimo in 2-5 secondi. La seconda importante differenza, è che Stellar facilita i trasferimenti tra valute legali e altre risorse digitali. Queste caratteristiche hanno fatto in modo che IBM iniziasse ad utilizzare la sua tecnologia per lavorare su sistemi di transazioni internazionali.