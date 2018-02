Stati Uniti verso nuova emissione record di debito

Il Dipartimento del Tesoro Usa è sulla buona strada per emettere debito quasi $ 1 trilione ($ 955 miliardi per la precisione) nell’anno fiscale in corso. È quanto mette in evidenza il Washington Post, ricordando che si tratta di una cifra quasi doppia rispetto a quanto il governo statunitense ha chiesto in prestito nell’anno fiscale 2017 quando l’emissione di debito è ammontato a 519 miliardi di dollari.

I dati non sono ufficiali, bensí arrivano da un sondaggio condotto tra 23 banche.

“L’aumento dei prestiti – si legge nel quotidiano – cosituirà nuovo oggetto di discussione nel già acceso dibattito al Congresso sull’opportunità di spendere di più per infrastrutture, militari, soccorsi in caso di calamità e altri programmi domestici. Il deficit è già aumentato in modo significativo, anche prima che il Congresso stanzi più risorese per una di queste aree”.

La notizia arriva qualche giorno dopo la diffusione di uno studio think tank di Washington secondio cui il deficit federeale degli Stati Uniti si avvicina ai mille miliardi di dollari, cifra che toccherà l’anno prossimo, nel 2019.

Se così fosse, sarebbe la prima volta dal 2012 in poi che l’economia statunitense dovrà sostenere un deficit federale così ampio. Se le politiche espansive attuali continuassero, inoltre, il disavanzo potrebbe superare la somma record di 2.000 miliardi di dollari entro il 2027.