Stare meno seduti in ufficio permette di vivere due anni in più

Può essere causa di infarto o diabete, può ridurre l’aspettativa di vita di qualche anno e aumenta le chance di avere il cancro, ma la maggior parte di noi continua a seguire questa pratica scorretta in ufficio, a casa o in generale sul posto di lavoro.

Nemmeno l’esercizio fisico è in grado di ridurre i rischi di malattie derivanti dalla “sitting disease” – ossia il trascorrere troppo tempo seduti su una sedia – specialmente se questa cattiva abitudine si protrae per otto ore al giorno e per cinque giorni a settimana.

Rimanere seduti e fermi davanti a uno schermo per troppo tempo aumenta la pressione sulla nostra spina dorsale, rende più difficile bruciare calorie, aumenta i rischi di alta pressione. La conseguenza inconsapevole sul nostro corpo a lungo termine è che facciamo salire le possibilità di ammalarci gravemente.

Basterebbe anche solo ridurre a tre da otto ore il tempo passato ogni giorno seduti su una sedia, dice Web MD in un video tutorial che cita studi medici, per poter aumentare l’aspettativa di vita di ben due anni. Ma quasi nessuno di noi lo fa.

Ci sono tuttavia questo e altri quattro semplici accorgimenti per potere migliorare le nostre condizioni di salute e addirittura poter allungare la vita.