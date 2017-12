Staminali, piccole società in prima linea con terapie rivoluzionarie

Alcune terapie a base di cellule staminali, in fase avanzata di sperimentazione, potrebbero presto offrire nuove armi ai pazienti colpiti da ictus e scompensi cardiaci.

Per le persone colpite da ictus potrebbe aprirsi una finestra temporale più ampia per intervenire, in seguito all’evento, allontanando la possibilità di incorre in danni irreversibili: lo dimostrano i test condotti dalla Athersys (fra le prime a ottenere il via libera ai test su pazienti da parte della FDA in questo campo) i cui risultati ampliano tale arco di tempo a 36 ore dall’ictus. Nello studio di Fase II, i pazienti trattati con il programma Multistem di Athersys hanno riscontrato un numero significativamente inferiore di episodi di polmonite, di sofferenza polmonare acuta e di altre gravi complicanze. Il tentativo di estendere la finestra di trattamento alle 48 ore non è andata a buon fine, ma i risultati restano incoraggianti.

L’Australiana Mesoblast (valore: circa 500 milioni di dollari), invece, si sta concentrando sull’uso delle staminali per il trattamento delle insufficienze cardiache. La terapia MPC-150-IM, nel dettaglio, punta a mitigare l’insufficienza cardiaca avanzata, una condizione progressiva nella quale il cuore non pompa abbastanza sangue, riducendo l’infiammazione e aumentando il flusso sanguigno. Una singola dose della terapia inietta direttamente al ventricolo sinistro del cuore di 150 milioni di cellule staminali altamente purificate. Nel caso del MPC-150-IM è in corso una sperimentazione di Fase III su 600 pazienti.