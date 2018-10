“Spetta agli investitori forzare governo a un ripensamento”

Matteo Salvini affonda i denti in una focaccia al pomodoro, con l’aria di chi ‘tirerà dritto’ a prescindere dall’opinione di Bruxelles sulla manovra economica del governo. E’ questa l’immagine che correda un articolo di commento firmato da Marcus Ashworth, che su Bloomberg ha rispolverato la forza persuasiva dei mercati sulle scelte di governo, in modo non distante da quanto già aveva fatto il commissario Ue Günther Oettinger. Titolo: “Solo il mercato dei bond potrà mettere lo stivale sopra l’Italia” in quanto “Bruxelles non può fare molto a proposito dei piani di bilancio della coalizione. Spetta agli investitori forzare un ripensamento da parte di Salvini e co.“.

L’autore, che ha alle spalle 30 anni di esperienza nel settore bancario, espone una tesi particolarmente indigesta per l’opinione pubblica italiana, come rivelato dal caso Oettinger. Allo stesso tempo, la logica di fondo non è particolarmente anomala: più che la procedura d’infrazione di Bruxelles, sono i tassi d’interesse sui titoli pubblici a poter alterare i piani di bilancio. Una spesa per interessi più elevata del previsto, infatti, renderebbe più costosi i piani di spesa previsti e potrebbe peggiorare i conti. “Con questa danza politica tra il rifiuto di Bruxelles e la resistenza di Roma che si protrarrà per il resto dell’anno, con poca risoluzione, è davvero compito dei mercati agire da vero arbitro di ciò che è accettabile o meno in termini di intenzioni dell’Italia”, ha scritto il commentatore.