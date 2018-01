Spagna: rating promosso da Fitch.

Passa da BBB+ ad A. Outlook stabile.

La Spagna beneficia “di una riduzione degli squilibri macroeconomici sostenuta da una ripresa solida e relativamente ampia”.

La Spagna ha una storia diversa rispetto agli altri Paesi mediterranei come Portogallo, Grecia ed Italia.

L’indebitamento l’ha salvata da una crisi molto più profonda di quella italiana, con le sue banche sul’orlo del crac aiutate con interventi da parte di UE ed FMI.

Ma la reazione è stata molto diversa, in quanto la Spagna ha deciso di ignorare il dictat europeo sul rapporto deficit/PIL. L’Europa dal canto suo ha evitato di imporre sanzioni alla Spagna per questa violazione. Il risultato è palese.

PIL in netta ripresa, in coro con gli altri indicatori macroeconomici.

Per approfondimenti visita il blog del’autore. BuyMarket Finanza.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo. Può essere modificato in qualsiasi momento. NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.