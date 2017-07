S&P 500? No grazie

Nei giorni scorsi abbiamo visto la previsione sul Dowjones che preannunciava un imminente ribasso deciso, ovviamente non può essere molto diversa la previsione inerente all’ S&P 500, trattandosi sempre di mercati Americani, al momento anche questo indice è in una situazione di notevole Iper-Comprato.

A questi prezzi personalmente non comprerei per nessun motivo, è tempo che sostengo che i mercati Americano faranno presto un tonfo del 20-25%, sarà una discesa irruente e veloce, la borsa Americana secondo i miei calcoli è sopravalutata del 40/45% circa e tra non molto dovrà tornare verso al suo Fair Value, in una prima fase, e successivamente sotto di esso … senza eccezioni di sorta non può essere che “così”!

Da quando esiste la borsa funziona sempre così dopo un grande toro, arriva un grande Orso e state pur certi che sta arrivando anche per l’S&P500.

Canali di lungo termine delineano un target di prezzo attorno ai 2550, siamo comunque in una zona di massimo dei prezzi con un rialzo che continua dal 2009 senza tregua.

Il ciclo Decennale iniziato nel 2009 è indubbiamente in zona di massimo, anche se non si sono ancora visti segnali di inversione.

Il Simple Fair Value del ciclo Decennale rappresenta l’attuale sfasamento dal reale valore del mercato ed è quindi in fascia Sell, come al minimo del 2009 era in fascia Buy.

Anche il fattore tempo è allineato con il segnale Sell dell’indicatore, infatti dal 2009 ad oggi sono trascorsi otto anni e tre mesi circa, mancherebbe quindi un Annuale dopo la fine di quello in corso, per chiudere il ciclo Decennale.

In sostanza quello che delinea anche la previsione temporale ciclica sviluppata attraverso il Battleplan del ciclo Decennale.

La nostra previsione converge quindi verso alla proiezione come rappresentata nell’ immagine, in sostanza per l’S&P 500 siamo vicini al capolinea, per cui attenzione che tra poco molto probabilmente si potranno aprire degli Short interessanti.

