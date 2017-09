In Context Italian Art, l’asta di Sotheby’s a Londra

In Context Italian Art, il 5 ottobre si terrà l’asta londinese di Sotheby’s dedicata alle meraviglie dell’arte italiana del dopoguerra.

L’asta in Context Italian Art, si terrà il 5 ottobre 2017 in occasione della Frieze Week a Londra e come le precedenti Italian Sale sarà un termometro per misurare l’appetito dei collezionisti internazionali per i capolavori dell’arte italiana del dopoguerra. Sotheby’s ha deciso di presentare un catalogo prestigioso nel quale convivono opere Made in Italy affiancate dai grandi nomi dell’arte contemporanea internazionale. Un restyling rispetto alla fortunata serie di vendite “Italian Sale”, nate da un intuizione di Claudia Dwek, Chairman del dipartimento di Contemporary Art per l’Europa di Sotheby’s

In Context: protagoniste due opere della collezione Mulas

In Context Italian Art, offrirà a collezionisti e investitori un totale di 45 importanti e selezionate opere di arte italiana del XX secolo unita ad una serie di opere di grandi artisti stranieri. Un esempio sono proprio i due lotti della collezione Mulas. Il primo è un “Concetto spaziale” di Lucio Fontana, del 1957 con scritto sul retro a Ugo, questo lotto è registrato alla Fondazione Lucio Fontana di Milano con il numero 4163/1, e viene stimato per 750.000-900.000 Sterline. L’altro atteso lotto è Untitled di Alexander Calder, acquistato da Mulas direttamente dall’artista nel 1960, l’opera si presenta in asta con una stima di 600.000-700.000 sterline. Grande attesa anche per Alighiero Boetti, in asta con l’opera “Addizione” dalle dimensioni monumentali ben 242 per 248.2 cm, stimata per 1,7-2,5 milioni di sterline. Il lotto è stato acquistato dall’attuale proprietario direttamente dall’artista nel 1987, oltre alla dimensione si presenta come una delle più vibrati opere dell’artista. Al lotto numero 28 troviamo Michelangelo Pistoletto con l’opera “Motociclisti” del 1967 stimata per 1,2-1,6 milioni di sterline, un lotto appartenente al primo gruppo di superfici specchiate che oggi rappresentano la più celebrata e riconoscibile serie di opere di Pistoletto.

http://www.sothebys.com/en/auctions/2017/the-italian-sale-l17624.html

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/the-italian-sale-l17624/lot.12.html

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/the-italian-sale-l17624/lot.19.html

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/the-italian-sale-l17624/lot.28.html