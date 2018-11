Sorpresa: finale d’anno in crescita per l’industria italiana

Uno spiraglio di luce per l’economia italiana, travolta da una valanga di stime negative. È quello che arriva da Prometeia secondo cui, dopo tre trimestri in calo, la produzione industriale italiana tornerà a crescere nel corso del quarto trimestre, sostenendo il ritorno a a un valore lievemente positivo del Pil dopo la stagnazione del terzo trimestre.

“A favore giocano un effetto di trascinamento ereditato dal terzo trimestre, pari allo 0,44%, una crescita dell’attività industriale in ottobre (+0,6%), una riduzione in novembre (-0,3%) e infine un lieve incremento in dicembre (+0,1%)” si legge in una nota del centro studi bolognese,, in cui si specifica che “Il quarto trimestre dell’anno registrerebbe quindi un ritorno alla crescita (+0,9% sul trimestre precedente), dopo tre trimestri in contrazione, e tornerebbe in aumento anche rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente (+0,3%)”.