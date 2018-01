Soros: “con Trump andiamo verso guerra nucleare”

Un attacco frontale al Bitcoin (“troppo speculativo). Ma anche a Donald Trump e Vladimir Putin. È un fiume in piena il finanziere di origini ungheresi George Soros che, ieri, durante una cena a inviti in un grande albergo della località alpina di Davos, dove è in corso il World Economic Forum, ha sparato a zero anche sui big hi-tech.

Partiamo dal Bitcoin:

“Il bitcoin non è una valuta perché una valuta dovrebbe essere relativamente stabile per essere effettivamente usata”, ha detto ma “se una valuta cade del 25% in un giorno non ci si possono pagare gli stipendi”. Quindi “è solo speculazione”. Soros tuttavia pensa che le cripto-valute continueranno ad esistere, perché vengono anche usate per riciclare denaro sporco. “Finché ci saranno dittature, ci saranno i bitcoin” che le usano per riciclare”, ha detto il finanziere.

Parlando invece di Putin:

“Dirige uno stato mafioso e Trump vorrebbe fare lo stesso ma la costituzione non glielo consente”.

Non è più clemente quanto parla della situazione politica negli Stati Uniti. Il finanziere naturalizzato americano confessa di considerare

” Trump un pericolo per il mondo”, ma fortunatamente, secondo Soros, l’amministrazione in carica avrà vita breve “finirà nel 2020 o forse prima”.

Ma forse l’attacco più duro lo riserva ai top della rete. Contro Google e Facebook, anzitutto.

“Si sono trasformati in monopoli sempre più potenti ostacolano l’innovazione e hanno causato molti diversi problemi di cui siamo diventati consapevoli solo ora”. Soros pensa che i big hi-tech “sfruttano l’ambiente sociale ed è particolarmente nefasto perché influenzano il modo di pensare della gente e si comportano come se non ne fossero consapevoli”.

La situazione potrebbe diventare ancora più drammatica, se ci fosse un’alleanza fra gli stati autoritari e questi grandi colossi dell’Hi-Tech. In questo caso, si potrebbe arrivare alla creazione di nuovi regimi totalitari.